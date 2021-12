Critica social per Dybala: risposta da applausi dell’argentino! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti del match andato in scena questa sera all’Arechi. L’attaccante ha siglato la rete del vantaggio bianconero con un gran tiro da fuori, contribuendo così al successo della Juventus. Nei secondi finali di gara l’argentino ha avuto l’opportunità per realizzare la doppietta personale. L’ex Palermo si è presentato dal dischetto scivolando però sul punto di battuta, fallendo malamente l’occasione. Nel post partita ‘la Joya’ ha dato vita ad un simpatico siparietto su Instagram a tema Fantacalcio. Dybala Instagram Fantacalcio Il numero 10 ha festeggiato sui social la vittoria della sua Juventus, per i fantallenatori invece tutto si è conclude con un nulla di fatto. L’errore dagli undici metri ha infatti bilanciato il computo tra bonus e malus. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Pauloè stato uno dei protagonisti del match andato in scena questa sera all’Arechi. L’attaccante ha siglato la rete del vantaggio bianconero con un gran tiro da fuori, contribuendo così al successo della Juventus. Nei secondi finali di gara l’argentino ha avuto l’opportunità per realizzare la doppietta personale. L’ex Palermo si è presentato dal dischetto scivolando però sul punto di battuta, fallendo malamente l’occasione. Nel post partita ‘la Joya’ ha dato vita ad un simpatico siparietto su Instagram a tema Fantacalcio.Instagram Fantacalcio Il numero 10 ha festeggiato suila vittoria della sua Juventus, per i fantallenatori invece tutto si è conclude con un nulla di fatto. L’errore dagli undici metri ha infatti bilanciato il computo tra bonus e malus.

