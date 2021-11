Advertising

Gazzettino : Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30 : le ultime notizie sul Covid in Veneto - infoitinterno : Covid, Zaia: 'Quasi tutta Italia rischia zona gialla' - occhio_notizie : 'Se continuerà così tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane' - telodogratis : Covid, Zaia: “Quasi tutta Italia rischia zona gialla” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaia

E' lo scenario che delinea Luca, governatore del Veneto, se la crescita dei contagiproseguirà. "Se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane", ...Il presidente del Veneto Lucaha lanciato un altro appello alla prudenza, ribadendo la sua ... L'articolo, tre regioni a rischio zona gialla a Natale proviene da True ...Luca Zaia in diretta oggi, martedì 30 novembre 2021, per le ultime notizie sull'andamento della epidemia da Covid in Veneto. I numeri dei contagi sono in crescita da giorni, così come, per quanto ...Covid in Italia, il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, lancia l’allarme: “se continuerà così, tutta Italia, o quasi, passerà al giallo nelle prossime settimane“, dice Zaia a Start, su Sky ...