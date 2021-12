Covid: Tajani, 'vaccini e terza dose, assolutamente evitare altro lockdown' (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Troppi chiacchieroni vanno in tv a spaventare gli italiani. Bisogna dire agli italiani vaccinatevi e fate la terza dose. Dobbiamo assolutamente impedire un altro lockdown". Cos' Antonio Tajani a Tg2 Post. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Troppi chiacchieroni vanno in tv a spaventare gli italiani. Bisogna dire agli italiani vaccinatevi e fate la. Dobbiamoimpedire un". Cos' Antonioa Tg2 Post.

Advertising

Antonio_Tajani : Una settimana di #lockdown costa all'Italia 9 miliardi di €. Impedire nuove chiusure con #vaccini, mascherine e ris… - Profilo3Marco : RT @mattino5: #Covid e vaccini: 'Un #lockdown all'Italia costa 9 miliardi di euro a settimana, una cifra enorme che in questa fase di ripre… - sandrolabanti : #comunisti @pdnetwork sempre più in malafede/incapaci #covid #greenpassobbligatorio è unaIDIOZIA unVaccinato CONTAG… - sandrolabanti : #comunisti @pdnetwork sempre più in malafede/incapaci #covid #greenpassobbligatorio è unaIDIOZIA unVaccinato CONTAG… - mattino5 : #Covid e vaccini: 'Un #lockdown all'Italia costa 9 miliardi di euro a settimana, una cifra enorme che in questa fas… -