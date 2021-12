Advertising

Antonio_Tajani : Una settimana di #lockdown costa all'Italia 9 miliardi di €. Impedire nuove chiusure con #vaccini, mascherine e ris… - zazoomblog : Covid: Tajani vaccini e terza dose assolutamente evitare altro lockdown - #Covid: #Tajani #vaccini #terza - TV7Benevento : Covid: Tajani, 'vaccini e terza dose, assolutamente evitare altro lockdown'... - Profilo3Marco : RT @mattino5: #Covid e vaccini: 'Un #lockdown all'Italia costa 9 miliardi di euro a settimana, una cifra enorme che in questa fase di ripre… - sandrolabanti : #comunisti @pdnetwork sempre più in malafede/incapaci #covid #greenpassobbligatorio è unaIDIOZIA unVaccinato CONTAG… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tajani

...alle persone con disabilità che hanno particolarmente sofferto le conseguenze della crisi". ... ha fatto sapere il n.2 degli azzurri Antonioin una nota all'ANSA. Per il leader della Lega ...... Giorgia Meloni, Antonioe Silvio Berlusconi che si collegherà in videoconferenza. All'... Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente, Alternativa: Nuova circolare Miur su ...Roma, 30 nov. "Troppi chiacchieroni vanno in tv a spaventare gli italiani. Bisogna dire agli italiani vaccinatevi e fate la terza dose. Dobbiamo assolutamente i ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Se ho salvato il Natale? Diciamo che siamo riusciti a sventare un colpo di mano di alcuni stolti funzionari. Abbiamo sollevato il problema e alla fine l’indignazione popol ...