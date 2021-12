Covid, Palù (Aifa): favorevole a vaccino bimbi, 1 su 100 ospedalizzato (Di martedì 30 novembre 2021) commenta Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti - Covid per i bambini under 12. 'Sta diventando una malattia pediatrica, l'incidenza è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 novembre 2021) commenta Il presidente dell', Giorgio, si è detto assolutamentealla vaccinazione anti -per i bambini under 12. 'Sta diventando una malattia pediatrica, l'incidenza è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): favorevole a vaccino bimbi, 1 su 100 ospedalizzato commenta Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti - Covid per i bambini under 12. 'Sta diventando una malattia pediatrica, l'incidenza è passata negli Usa dal 3 al 30% e basta guardare ...

