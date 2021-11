Covid oggi Veneto, 2.362 contagi e 10 morti: bollettino 30 novembre (Di martedì 30 novembre 2021) Sono 2.362 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 30 novembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. “Da 4 giorni abbiamo superato i 2.000 contagi. Ad onor del vero, questi 2.362 sono stati intercettati con 138.491 tamponi, un numero ciclopico. L’incidenza è all’1,7%, ancora contenuta”, dice il governatore Luca Zaia. Registrati altri 10 morti. I pazienti Covid ricoverati sono 658 (+47). Sono 553 (+40) le persone in area non critica, mentre i positivi in terapia intensiva sono 105 (+7). Le terapie intensive non Covid sono 318, “è un dato doloroso: mediamente abbiamo 350 persone in terapia intensiva, è il primo segnale della riduzione dell’attività ospedaliera che comincia a subire la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Sono 2.362 ida coronavirus in, 302021, secondo numeri e datideldella regione. “Da 4 giorni abbiamo superato i 2.000. Ad onor del vero, questi 2.362 sono stati intercettati con 138.491 tamponi, un numero ciclopico. L’incidenza è all’1,7%, ancora contenuta”, dice il governatore Luca Zaia. Registrati altri 10. I pazientiricoverati sono 658 (+47). Sono 553 (+40) le persone in area non critica, mentre i positivi in terapia intensiva sono 105 (+7). Le terapie intensive nonsono 318, “è un dato doloroso: mediamente abbiamo 350 persone in terapia intensiva, è il primo segnale della riduzione dell’attività ospedaliera che comincia a subire la ...

Advertising

ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - sscnapoli : ?? Matteo Politano è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previ… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avvertito che la variante Omicron del coronavirus potrebbe avere 'g… - corrmezzogiorno : #Bari Covid: oggi in Puglia altri 283 positivi, l’1,25% dei test Taranto è l’area più ... - StraNotizie : Covid oggi Protezione Civile, bollettino contagi e numeri regioni 30 novembre -