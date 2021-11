Covid oggi Protezione Civile, bollettino contagi e numeri regioni 30 novembre (Di martedì 30 novembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 30 novembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre sale alla ribalta la variante Omicron, con altri casi individuati in Campania. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre si avvicina la decisione dell’Aifa sul vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni. Sono 521 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 novembre 2021, secondo numeri e dati Covid del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Ilcon iin Italia, martedì 302021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti mentre sale alla ribalta la variante Omicron, con altri casi individuati in Campania. Ida Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Roma, Milano e Napoli, mentre si avvicina la decisione dell’Aifa sul vaccino per i bambini della fascia 5-11 anni. Sono 521 ida coronavirus in Toscana, 302021, secondoe datidel ...

