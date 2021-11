Covid: Lombardia, aperte prenotazioni vaccino per tutti gli over 18 (Di martedì 30 novembre 2021) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Da oggi possono prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid tutti i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni. Ovviamente si potrà ricevere la somministrazione solo se sono trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E, sempre da oggi, tutte le donne in gravidanza - o che stanno allattando - che scelgono di vaccinarsi possono accedere direttamente al Palazzo delle scintille di Milano. In questo caso non è quindi necessaria la prenotazione. Lo si legge in una nota Regione Lombardia. "Visto l'importante aumento di contagi a cui stiamo assistendo nell'ultima settimana - spiega la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti - le donne gravide o le neomamme che stanno allattando possono accedere direttamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Da oggi possono prenotare la terza dose dianti-i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni. Ovviamente si potrà ricevere la somministrazione solo se sono trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E, sempre da oggi, tutte le donne in gravidanza - o che stanno allattando - che scelgono di vaccinarsi possono accedere direttamente al Palazzo delle scintille di Milano. In questo caso non è quindi necessaria la prenotazione. Lo si legge in una nota Regione. "Visto l'importante aumento di contagi a cui stiamo assistendo nell'ultima settimana - spiega la vicepresidente della Regionee assessore al Welfare, Letizia Moratti - le donne gravide o le neomamme che stanno allattando possono accedere direttamente ...

