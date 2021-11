Covid, in Grecia multa di 100 euro al mese per gli over 60 che non si vaccinano (Di martedì 30 novembre 2021) I greci con più di 60 anni che rifiutano il vaccino contro il Covid dovranno pagare una multa di 100 euro al mese . Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis , spiegando che "dal 16 ... Leggi su quotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) I greci con più di 60 anni che rifiutano il vaccino contro ildovranno pagare unadi 100al. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis , spiegando che "dal 16 ...

