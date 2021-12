Covid in Germania, si prepara il trasferimento di altri pazienti all’estero (anche in Italia) (Di martedì 30 novembre 2021) La situazione nelle terapie intensive è «altamente drammatica»: lo ha detto il ministro della Salute del Baden-Wuettemberg Manne Lucha. Nel frattempo il futuro cancelliere Scholz avrebbe detto di essere favorevole all’obbligo vaccinale nel corso di un vertice con i governatori dei Laender e Merkel Leggi su corriere (Di martedì 30 novembre 2021) La situazione nelle terapie intensive è «altamente drammatica»: lo ha detto il ministro della Salute del Baden-Wuettemberg Manne Lucha. Nel frattempo il futuro cancelliere Scholz avrebbe detto di essere favorevole all’obbligo vaccinale nel corso di un vertice con i governatori dei Laender e Merkel

Advertising

Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - LauraGaravini : Vicini alla #Germania, che ha dimostrato un'immensa solidarietà nei nostri confronti nei mesi più duri del #Covid.… - RaiNews : Secondo il ministro della salute del Baden-Wuerttemberg la situazione delle terapie intensive 'è altamente drammati… - morry74 : Covid, primi dati di Israele: con 3 dosi protetti da Omicron. Situazione drammatica in Germania: costretti a trasfe… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: La Germania si prepara a discutere in Parlamento l'obbligo vaccinale generalizzato per il Covid e va verso una sorta di l… -