Covid, il futuro ministro dell’Economia tedesco: “Lockdown per i non vaccinati”. Austria, fino a 7.200 euro di multa ai no vax (Di martedì 30 novembre 2021) In giornata si terrà l’atteso incontro tra la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, e il capo del nuovo governo, Olaf Scholz, insieme ai governatori dei 16 Länder. Sul tavolo la situazione epidemiologica nel Paese più colpito dalla nuova ondata di coronavirus che rischia di aggravarsi con l’arrivo in diversi Paesi europei, e non solo, della nuova variante Omicron generatasi in Sudafrica. In attesa di conoscere il risultato del meeting, la linea del nuovo esecutivo sembra però essere quella del pugno duro. Il futuro ministro dell’Economia, Robert Habeck, ha infatti dichiarato in un’intervista alla Zdf che “è chiaro quello che deve succedere. I contatti devono essere ridotti, la regola del 2G deve essere applicata al livello federale in modo vincolante per tutti i luoghi della vita pubblica, serve un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) In giornata si terrà l’atteso incontro tra la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, e il capo del nuovo governo, Olaf Scholz, insieme ai governatori dei 16 Länder. Sul tavolo la situazione epidemiologica nel Paese più colpito dalla nuova ondata di coronavirus che rischia di aggravarsi con l’arrivo in diversi Paesipei, e non solo, della nuova variante Omicron generatasi in Sudafrica. In attesa di conoscere il risultato del meeting, la linea del nuovo esecutivo sembra però essere quella del pugno duro. Il, Robert Habeck, ha infatti dichiarato in un’intervista alla Zdf che “è chiaro quello che deve succedere. I contatti devono essere ridotti, la regola del 2G deve essere applicata al livello federale in modo vincolante per tutti i luoghi della vita pubblica, serve un ...

