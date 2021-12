Covid, i medici sudafricani allo Spallanzani: la variante Omicron non aumenta gravità né trasmissibilità (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo tanto allarme per la temutissima variante Omicron ci pensano gli stessi medici sudafricani a tranquillizzare l’Italia spiegando che, al momento, non si evidenziano “segnali di allerta riguardo un possibile aumento di trasmissibilità e di gravità clinica” dovuto alla variante Omicron di Sars-Cov-2, ma è “necessario un attento monitoraggio per valutarne l’andamento nelle settimane successive”. Sono gli stessi esperti del Nicd, l’Istituto nazionale delle malattie infettive del Sudafrica, durante una teleconferenza avuta oggi con i colleghi della Task Force per lo studio delle varianti dell’Istituto Spallanzani di Roma, a gettare acqua sul fuoco. Durante il collegamento, riferisce una nota dell’Istituto per le malattie infettive ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) Dopo tanto allarme per la temutissimaci pensano gli stessia tranquillizzare l’Italia spiegando che, al momento, non si evidenziano “segnali di allerta riguardo un possibile aumento die diclinica” dovuto alladi Sars-Cov-2, ma è “necessario un attento monitoraggio per valutarne l’andamento nelle settimane successive”. Sono gli stessi esperti del Nicd, l’Istituto nazionale delle malattie infettive del Sudafrica, durante una teleconferenza avuta oggi con i colleghi della Task Force per lo studio delle varianti dell’Istitutodi Roma, a gettare acqua sul fuoco. Durante il collegamento, riferisce una nota dell’Istituto per le malattie infettive ...

Advertising

Agenzia_Italia : Medici, infermieri e soccorritori raccontano all'AGI la situazione 'tragica' negli avamposti dell'emergenza cittadi… - myrtamerlino : Perfino alle soglie della terapia intensiva, intubati e con il rischio di non sopravvivere, molti pazienti #novax c… - DSantanche : Non hanno incrementato il trasporto pubblico, non hanno finanziato cure alternative al vaccino, dimenticano i medic… - domalex82 : RT @ImolaOggi: Con tre dosi protetti da Omicron??? Due medici israeliani risultano positivi alla variante Omicron del COVID Entrambi sono st… - mlpedo : RT @ImolaOggi: ??Due medici israeliani risultano positivi alla variante Omicron del COVID Entrambi sono stati completamente vaccinati con TR… -