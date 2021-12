Covid Gb oggi, oltre 39mila contagi e 159 morti in 24 ore (Di martedì 30 novembre 2021) Sono 39.716 i nuovi casi di Covid, registati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, mentre sono 159 le persone morte per le complicanze da Coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche segnalando un calo nel numero dei contagi rispetti a ieri, ma un aumento delle vittime. Lunedì, infatti, sono stati 42.583 i casi confermati e 35 i decessi. Il ministro della Salute britannico Sajid Javid ha lanciato un appello a vaccinarsi per poter trascorrere il Natale con i propri cari nel corso di una conferenza stampa insieme al premier Boris Johnson. Rispetto alla nuova variante Omicron, Javid ha detto che gli scienziati stanno lavorando giorno e notte per poter guadagnare il tempo necessario a rallentare la diffusione del Coronavirus e rafforzare le nostre difese. Javid ha ricordato che nel Regno Unito sono state somministrate circa 150 milioni ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021) Sono 39.716 i nuovi casi di, registati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna, mentre sono 159 le persone morte per le complicanze da Coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche segnalando un calo nel numero deirispetti a ieri, ma un aumento delle vittime. Lunedì, infatti, sono stati 42.583 i casi confermati e 35 i decessi. Il ministro della Salute britannico Sajid Javid ha lanciato un appello a vaccinarsi per poter trascorrere il Natale con i propri cari nel corso di una conferenza stampa insieme al premier Boris Johnson. Rispetto alla nuova variante Omicron, Javid ha detto che gli scienziati stanno lavorando giorno e notte per poter guadagnare il tempo necessario a rallentare la diffusione del Coronavirus e rafforzare le nostre difese. Javid ha ricordato che nel Regno Unito sono state somministrate circa 150 milioni ...

