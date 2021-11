Coppa Davis, il nuovo formato sfavorisce l’Italia. Con la vecchia formula saremmo stati i favoriti (Di martedì 30 novembre 2021) I giochi sono fatti. l’Italia è uscita di scena dalla Coppa Davis 2021 tra mille rimpianti. La sconfitta per 2-1 contro la Croazia al Pala Alpitour di Torino era in attesa, soprattutto perché non ci si attendeva una battuta d’arresto del genere da Lorenzo Sonego, sconfitto dal non irresistibile Borna Gojo (n.279 del mondo). Gli azzurri, successivamente, sono stati riportati in linea di galleggiamento da Jannik Sinner, strepitoso nella propria rimonta contro Marin Cilic, ma poi il doppio come si temeva alla vigilia ha fatto la differenza in favore dei balcanici dal momento che la coppia Pavic/Mektic è la n.1 del mondo e si trovava a confrontarsi con un duo (Fognini/Sinner) non così collaudato. Da quanto accaduto si può intuire che il format attuale della nuova Davis dia ancor più importanza al doppio ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) I giochi sono fatti.è uscita di scena dalla2021 tra mille rimpianti. La sconfitta per 2-1 contro la Croazia al Pala Alpitour di Torino era in attesa, soprattutto perché non ci si attendeva una battuta d’arresto del genere da Lorenzo Sonego, sconfitto dal non irresistibile Borna Gojo (n.279 del mondo). Gli azzurri, successivamente, sonoriportati in linea di galleggiamento da Jannik Sinner, strepitoso nella propria rimonta contro Marin Cilic, ma poi il doppio come si temeva alla vigilia ha fatto la differenza in favore dei balcanici dal momento che la coppia Pavic/Mektic è la n.1 del mondo e si trovava a confrontarsi con un duo (Fognini/Sinner) non così collaudato. Da quanto accaduto si può intuire che il format attuale della nuovadia ancor più importanza al doppio ...

