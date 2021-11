Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità nazionale” (Di martedì 30 novembre 2021) “Non ho aperto al dialogo con la destra per il Quirinale. Ho sempre detto che andremo a scegliere una persona che rappresenti e garantisca l’unità nazionale. Sarebbe sbagliato pensare di non dialogare con tutti i gruppi in parlamento. Rispetto Silvio Berlusconi, ma non è il nostro candidato“. A dirlo il leader del M5s, Giuseppe Conte, entrando nell’assemblea di Confartigianato, sulla possibile corsa del fondatore di Forza Italia alla presidenza della Repubblica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) “Non ho aperto al dialogo con la destra per il. Ho sempre detto che andremo a scegliere una persona che rappresenti e garantisca. Sarebbe sbagliato pensare di non dialogare con tutti i gruppi in parlamento. Rispetto Silvio, ma non è il“. A dirlo il leader del M5s, Giuseppe, entrando nell’assemblea di Confartigianato, sulla possibile corsa del fondatore di Forza Italia alla presidenza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

christianrocca : Giocare col fuoco L’asse Salvini-Meloni-Conte-Letta e quelli che vogliono Draghi al Quirinale per andare subito al… - Linkiesta : L’asse Salvini-Meloni-Conte-Letta e quelli che vogliono Draghi al Quirinale per andare subito al voto I leader dei… - fattoquotidiano : Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità… - Diana3353 : #Letta #Conte #DiMaio #Salvini e compagnia cantante non vogliono #Draghi al #Quirinale e spingono per un… - Oscar27097933 : @IlPrimatoN Neanche per me Berlusconi è degno del Quirinale ma, se Conte dice di NO, mi viene voglia di vedere Silv… -