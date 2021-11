Contagi in forte aumento nel territorio: ”necessario istituire obbligo mascherine anche all’aperto” (Di martedì 30 novembre 2021) Contagi in aumento. “Con 314 positivi, di cui 154 donne e 160 uomini, con un’età media di 35 anni, continua il trend in salita nel numero di Contagi da coronavirus nel nostro territorio”. Lo ha dichiarato nelle ultime ore il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “I casi – spiega il sindaco – riguardano per il 43% Isola sacra e Fiumicino, per il 16% Fregene, per l’8% Passoscuro e per il 7% Parco Leonardo. E’ assolutamente necessario prestare la massima attenzione possibile alla diffusione del virus, anche in vista della nuova variante definita Omicron”. Le parole del sindaco di Fiumicino “Per questo ho deciso, con un’ordinanza in vigore dal 28 novembre scorso fino al 31 di dicembre, di istituire l’obbligo di mascherine ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021)in. “Con 314 positivi, di cui 154 donne e 160 uomini, con un’età media di 35 anni, continua il trend in salita nel numero dida coronavirus nel nostro”. Lo ha dichiarato nelle ultime ore il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “I casi – spiega il sindaco – riguardano per il 43% Isola sacra e Fiumicino, per il 16% Fregene, per l’8% Passoscuro e per il 7% Parco Leonardo. E’ assolutamenteprestare la massima attenzione possibile alla diffusione del virus,in vista della nuova variante definita Omicron”. Le parole del sindaco di Fiumicino “Per questo ho deciso, con un’ordinanza in vigore dal 28 novembre scorso fino al 31 di dicembre, dil’di...

