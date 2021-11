Conferenza stampa Dionisi: «Voglio rivedere la stessa attenzione di San Siro» (Di martedì 30 novembre 2021) Le parole di Alessio Dionisi in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli di domani sera al Mapei Stadium Alessio Dionisi del Sassuolo ha parlato in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli di domani sera. Ecco le sue parole: NAPOLI – «Vorrei rivedere la stessa attenzione di San Siro. Ho parlato ieri con la squadra di attenzione e applicazione e della fase difensiva, situazioni che non sempre ci sono state. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Dovremo essere compatti per fare risultato» HENRIQUE – «Si è guadagnato spazio lavorando sodo sul campo. Ha fatto un’ottima partita e sono contento per lui. Ha avuto qualche piccolo fastidio e dobbiamo valutarlo. In mezzo al ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Le parole di Alessioinin vista della sfida contro il Napoli di domani sera al Mapei Stadium Alessiodel Sassuolo ha parlato inper presentare la sfida contro il Napoli di domani sera. Ecco le sue parole: NAPOLI – «Vorreiladi San. Ho parlato ieri con la squadra die applicazione e della fase difensiva, situazioni che non sempre ci sono state. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Dovremo essere compatti per fare risultato» HENRIQUE – «Si è guadagnato spazio lavorando sodo sul campo. Ha fatto un’ottima partita e sono contento per lui. Ha avuto qualche piccolo fastidio e dobbiamo valutarlo. In mezzo al ...

