Con “Colibrì” Cesare Cremonini anticipa il nuovo album “La ragazza del futuro”

BOLOGNA – "Allo scoccare della mezzanotte, vorrei farvi volare! Sono davvero felice di annunciarvi l'inizio di questo nuovo viaggio. "Colibrì" è il titolo del primo singolo! Uscirà tra oggi e domani, tra il presente e il futuro, dalla mezzanotte su tutte le piattaforme! È la porta di ingresso del nuovo album "La ragazza del futuro", in uscita il 25 febbraio 2022 (già pre-ordinabile da domani)". Così Cesare Cremonini, per il quale il nuovo singolo "Colibrì" parla "dell'avversarsi di una profezia. È un'opera di fantascienza più che una canzone sull'attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. "Colibrì" racconta la ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Colibrì Cesare Cremonini torna con Colibrì : Una canzone gentile come una poesia La canzone è firmata da Cremonini con Davide Petrella e prodotta con Alessandro Magnanini, collaboratori di lunga data. "Colibrì" è stata registrata tra Bologna, Los Angeles e gli Abbey Road Studios ...

Cesare Cremonini: "Va tutto troppo veloce, riparto da un colibrì" "Quando finisco un disco sono sempre in condizioni pessime, con pochissime ore di sonno e tante sigarette".

La canzone è firmata da Cremonini con Davide Petrella e prodotta con Alessandro Magnanini, collaboratori di lunga data. "Colibrì" è stata registrata tra Bologna, Los Angeles e gli Abbey Road Studios ...