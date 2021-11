Com’è Lorella Cuccarini senza trucco? Si mostra al naturale, tra i commenti dei fan (Di martedì 30 novembre 2021) Pensavate che Tik Tok fosse soltanto roba da adolescenti? Lorella Cuccarini ha pensato bene di aprire le porte di questo social anche ai più ‘attempati’ e quest’idea si è rivelata un successo. Il suo profilo conta già 250mila fan. La coach di Amici di Maria De Filippi posta video a non finire e l’ultimo ha lasciato il pubblico senza fiato. C’è chi la segue da sempre con la stessa passione. Lorella Cuccarini è un’icona del piccolo schermo. Ballando, cantando, presentando programmi televisivi, ed attraverso molte altre avvenute lavorative, ha conquistato il cuore dei telespettatori per decenni. Negli anni di debutto era una sex symbol, e anche adesso non scherza. Lorella Cuccarini senza trucco Ben 56 anni e non sentirli. ... Leggi su tuttivip (Di martedì 30 novembre 2021) Pensavate che Tik Tok fosse soltanto roba da adolescenti?ha pensato bene di aprire le porte di questo social anche ai più ‘attempati’ e quest’idea si è rivelata un successo. Il suo profilo conta già 250mila fan. La coach di Amici di Maria De Filippi posta video a non finire e l’ultimo ha lasciato il pubblicofiato. C’è chi la segue da sempre con la stessa passione.è un’icona del piccolo schermo. Ballando, cantando, presentando programmi televisivi, ed attraverso molte altre avvenute lavorative, ha conquistato il cuore dei telespettatori per decenni. Negli anni di debutto era una sex symbol, e anche adesso non scherza.Ben 56 anni e non sentirli. ...

