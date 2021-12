Colantuono: “Non si può prendere un gol come quello di Morata, ci ha tagliato le gambe” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così a DAZN dopo il ko contro la Juventus:“Mi aspettavo la difficoltà di Dybala, sul palo di Ranieri potevamo raggiungere il pareggio, peccato. Abbiamo preso un gol quello di Morata, ndr) che non possiamo permetterci di prendere. Ci ha tagliato le gambe, poi la partita è scivolata via senza troppi sussulti”. Si aspettava più coraggio dai suoi nel primo tempo?“Volevamo fare delle cose, poi la Juve non te le permette, ti costringe ad abbassarti perché ha palleggiatori e giocatori di qualità incredibile. Va dato merito a questa squadra, poi nel secondo tempo abbiamo provato ad alzarci un po’ di più e siamo stati anche sfortunati”. Foto: sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Stefano, tecnico della Salernitana, ha parlato così a DAZN dopo il ko contro la Juventus:“Mi aspettavo la difficoltà di Dybala, sul palo di Ranieri potevamo raggiungere il pareggio, peccato. Abbiamo preso un goldi, ndr) che non possiamo permetterci di. Ci hale, poi la partita è scivolata via senza troppi sussulti”. Si aspettava più coraggio dai suoi nel primo tempo?“Volevamo fare delle cose, poi la Juve non te le permette, ti costringe ad abbassarti perché ha palleggiatori e giocatori di qualità incredibile. Va dato merito a questa squadra, poi nel secondo tempo abbiamo provato ad alzarci un po’ di più e siamo stati anche sfortunati”. Foto: sito Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

