Ci sono tre positivi sospettati di essere legati al primo caso di variante Omicron in Italia (Di martedì 30 novembre 2021) Paura per la variante Omicron in Italia perché sono risultate positive tre persone legate al primo caso della variante africana nel Paese: si tratta di un docente e due compagni di classe di uno dei ... Leggi su globalist (Di martedì 30 novembre 2021) Paura per lainperchérisultate positive tre persone legate aldellaafricana nel Paese: si tratta di un docente e due compagni di classe di uno dei ...

Ultime Notizie dalla rete : sono tre Covid, cresce il focolaio di variante Omicron in Campania NAPOLI - ' Ci sono altri cinque contagi . Dal tracciamento fatto partendo dal paziente zero abbiamo trovato altri tre alunni nelle scuole frequentate dai due bambini positivi, la badante e un dipendente del ...

