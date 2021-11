“Ci sono stati pranzi…”: Milan, l’ammissione che poteva cambiare tutto (Di martedì 30 novembre 2021) Intervista di Libero a Beppe Marotta, ad dell’Inter. Il dirigente nerazzurro svela il corteggiamento del Milan ai tempi della Juventus. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne di ‘Libero’. Il dirigente nerazzurro, oltre a toccare il tema ‘plusvalenze’ che scuote la Serie A, ha parlato del proprio futuro, della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 novembre 2021) Intervista di Libero a Beppe Marotta, ad dell’Inter. Il dirigente nerazzurro svela il corteggiamento delai tempi della Juventus. Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle colonne di ‘Libero’. Il dirigente nerazzurro, oltre a toccare il tema ‘plusvalenze’ che scuote la Serie A, ha parlato del proprio futuro, della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : sono stati Assegno unico, ecco come calcolare l'importo Non sarà quindi più possibile richiedere questi sostegni, che sono stati del tutto soppiantati. Il primo ad essere cancellato è il bonus bebè, che veniva assegnato alle neo mamme. Questo bonus vale ...

Lavoro, INAIL: crescono gli infortuni, casi mortali in calo ... passati da 176 a 202 (+14,8%), mentre quelli in occasione di lavoro sono stati 45 in meno (da 860 a 815, - 5,2%). La gestione Industria e servizi e' l'unica a fare registrare un segno negativo ( - 5,...

Il G7: «Uniti conto Omicron». Contagi in dieci Stati europei Corriere della Sera Virus, curva sempre in crescita: 70 nuovi casi nella Tuscia Oggi 70 casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati dall'Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su ...

Il premier lo ha annunciato nel corso del suo intervento al summit romano su “Lavoro ed Energia” Al summit di Confindustria Energia e sindacati torna il tema del caro bollette, Draghi: “Pronti ad un nuovo intervento per aiutare la famiglie più povere” ...

