“Ci sono rimasta malissimo”. GF Vip, quel gesto dei concorrenti e Jessica Selassiè scoppia in lacrime (Di martedì 30 novembre 2021) Clarissa Selassiè è l’eliminata dalla 23esima puntata del GF Vip 6. Questa settimana la principessa era al televoto con la sorella Lulù, Manila, Soleil e Carmen e prima della diretta di lunedì 29 novembre, ha parlato della possibilità di lasciare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. “Mi dispiacerebbe uscire adesso, l’ho sempre detto. Io sono stata sempre me stessa e questa cosa è stata premiata perché nella Casa non avevano motivo per nominarci”, aveva confessato la più piccola delle principesse Selassiè. “Io devo ringraziare solo me stessa per il carattere che ho”, aveva aggiunto la parlando del suo percorso al GF Vip 6. “Mi merito di stare qua perché sono sempre stata leale. Io non ho paura di uscire, ma mi dispiacerebbe uscire perché il mio percorso è ancora incompleto, solo per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Clarissaè l’eliminata dalla 23esima puntata del GF Vip 6. Questa settimana la principessa era al televoto con la sorella Lulù, Manila, Soleil e Carmen e prima della diretta di lunedì 29 novembre, ha parlato della possibilità di lasciare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini. “Mi dispiacerebbe uscire adesso, l’ho sempre detto. Iostata sempre me stessa e questa cosa è stata premiata perché nella Casa non avevano motivo per nominarci”, aveva confessato la più piccola delle principesse. “Io devo ringraziare solo me stessa per il carattere che ho”, aveva aggiunto la parlando del suo percorso al GF Vip 6. “Mi merito di stare qua perchésempre stata leale. Io non ho paura di uscire, ma mi dispiacerebbe uscire perché il mio percorso è ancora incompleto, solo per ...

Advertising

borghi_claudio : @edoardoagnello @Matteo17899379 @ladyonorato Ho tutta la libertà di azione che voglio. Ho votato contro al green pa… - nowperfecttt : no vi giuro che sono rimasta di m*rda mi sta venendo da piangere letteralmente - Kermitlanana : - io sono rimasta affascinata da lui e dalla sua evoluzione. E' un personaggio marginale, non ha l'appeal dei perso… - nowperfecttt : ho appena scoperto che le mie due migliori amiche parlano anche in privato in chat e non sul gruppo,mentirei se dir… - chiarathinxgs : @riccioincxzzato va be gli ho detto che dovevo entrare più tardi e quindi sono rimasta a casa a disegnare hahaha -