Chucky: la serie horror rinnovata per la seconda stagione (Di martedì 30 novembre 2021) La serie horror Chucky ottiene il rinnovo per la seconda stagione, Don Mancini celebra il successo dello show in onda su Syfy. Chucky non ha ancora finito di terrorizzare Hackensack: Syfy e USA Network hanno rinnovato la serie horror per una seconda stagione che andrà in onda nel corso del 2022. "Siamo entusiasti di poter iniziare a tirare le fila di una seconda stagione di caos creato da Chucky", ha dichiarato il produttore esecutivo Don Mancini. "Grazie mille ai nostri partner di USA, Syfy e UCP per il loro incredibile supporto nel portare Chucky sul piccolo schermo, più grande che mai. E ai fan, Chucky invia i suoi eterni ..."

