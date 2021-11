Chi è Lella Costa? Età, carriera e vita privata dell’attrice (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco chi è Lella Costa – Età – carriera e vita privata dell’attrice Lella Costa, vero nome Gabriella Costa, è una famosa attrice, doppiatrice e scrittrice. Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera. L’attrice è nata il 30 settembre 1952 a Milano, da ragazza dopo aver conseguito il diploma al liceo classico ha studiato lettere all’Università e ha conseguito diploma all’Accademia dei Filodrammatici. A renderla soprattutto famosa negli anni sono stati proprio i suoi monologhi teatrali, fece il suo debutto con il suo primo monologo nel 1980. Iniziò poi a partecipare a vari spettacoli di cabaret e programmi radiofonici. Il suo primo spettacolo fu Adlib, nel 1987. Famosa non solo in ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 30 novembre 2021) Ecco chi è– Età –, vero nome Gabriella, è una famosa attrice, doppiatrice e scrittrice. Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata. L’attrice è nata il 30 settembre 1952 a Milano, da ragazza dopo aver conseguito il diploma al liceo classico ha studiato lettere all’Università e ha conseguito diploma all’Accademia dei Filodrammatici. A renderla soprattutto famosa negli anni sono stati proprio i suoi monologhi teatrali, fece il suo debutto con il suo primo monologo nel 1980. Iniziò poi a partecipare a vari spettacoli di cabaret e programmi radiofonici. Il suo primo spettacolo fu Adlib, nel 1987. Famosa non solo in ...

