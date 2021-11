Chi difende il prof misogino contestato dagli studenti del liceo Bottoni, e perché proprio Pillon? (Di martedì 30 novembre 2021) La vicenda del professor Martino Mora dal liceo Bottoni di Milano, che aveva cacciato dalla classe tre studenti “rei”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, di aver indossato “abiti femminili” in aula, non è ancora finita. Mentre per il docente potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare, arriva in suo soccorso il senatore della Lega Simone Pillon. “Tutta la mia solidarietà al docente del liceo ‘Bottoni’ di Milano, che si è rifiutato di far lezione perché alcuni studenti si erano presentati in classe vestiti da donne. In un mondo al contrario ora paradossalmente è lui a rischiare la sospensione. Le preziose differenze tra maschi e femmine si sono da sempre evidenziate anche nei vestiti e negli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) La vicenda delessor Martino Mora daldi Milano, che aveva cacciato dalla classe tre“rei”, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, di aver indossato “abiti femminili” in aula, non è ancora finita. Mentre per il docente potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare, arriva in suo soccorso il senatore della Lega Simone. “Tutta la mia solidarietà al docente del’ di Milano, che si è rifiutato di far lezionealcunisi erano presentati in classe vestiti da donne. In un mondo al contrario ora paradossalmente è lui a rischiare la sospensione. Le preziose differenze tra maschi e femmine si sono da sempre evidenziate anche nei vestiti e negli ...

