Casey Stoner e il ritorno nel paddock

(Di martedì 30 novembre 2021) : sì perché il due volte campione del mondo di MotoGP, ha fatto visita ai piloti in occasione delle ultime due gare stagionali (Portogallo e Valencia). L’ex corridore ha recentemente svelato che gli sembravano tutti molto più tranquilli di quanto non fossero quando era lui a indossare il casco. Quartararo e il rinnovo che tarda ad arrivare: parla Jarvise ilnei box: quali le parole dell’ex pilota? Le ultime gare di questa stagione 2021 di MotoGP, hanno visto nei box un ospite d’onore:. L’ex pilota australiano, ritiratosi nel 2021, è tornato nela salutare i team, i meccanici e ovviamente i corridori. Recentemente è intervenuto nel podcast “Last on the Brakes”, il programma dedicato al mondo della MotoGP, nel quale ha raccontato di ...

L'impressione è che gli stia tornando una voglia matta di esserci ancora? magari proprio come coach dei piloti Ducati di Emanuele Pieroni C aseyè uno di quei piloti che non smettono mai ...Team e piloti hanno scelto i capimeccanico. Poche, ma significative, le novità, con Ducati che sarebbe pronta anche ad affiancare a Bagnaia e Miller l'esperienza di, in veste di coach ma solo per alcuni gran premi. Gli uomini di Valentino Rossi, invece, li "erediterà" il fratello Luca Marini di Emanuele Pieroni C 'è chi li chiama crew chiefs, chi li ...Casey Stoner ai microfoni del podcast ufficiale della MotoGp ha ripercorso la sua carriera. Parlando del titolo con la Ducati nel 2007, il pilota australiano rivela di non esserselo goduto fino in fon ...L'australiano è tornato a parlare del suo incredibile successo in Ducati, rivelando una dedizione al lavoro quasi maniacale ...