Cartabianca | ospiti stasera | 30 novembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 30 novembre 2021) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer., 30, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: riusciranno le nuove norme varate dal governo, come il Green Pass rafforzato, che permette l’accesso solo a chi è vaccinato a bar, palestre, piscine, ristoranti, a mettere in sicurezza la nostra salute e la nostra economia? Quanti italiani saranno disponibili a farsi somministrare la terza dose? E come fronteggeremo la nuova variante sudafricana che sembra insensibile ai vaccini?di oggi, 30Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che del giornalismo e dello spettacolo, che discuteranno con la ...