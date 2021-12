Caos scuola, interviene Draghi e sconfessa Salute e Istruzione: niente Dad con un solo positivo. La priorità sono le lezioni in presenza (Di martedì 30 novembre 2021) Doppia giravolta del governo nella gestione delle quarantene nelle scuole. L'emergenza Covid-19 torna a far paura con la variante Omicron che potrebbe nuovamente mettere in apprensione l'esecutivo che, da pochi giorni, ha approntato il decreto green pass con l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 novembre 2021) Doppia giravolta del governo nella gestione delle quarantene nelle scuole. L'emergenza Covid-19 torna a far paura con la variante Omicron che potrebbe nuovamente mettere in apprensione l'esecutivo che, da pochi giorni, ha approntato il decreto green pass con l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. L'articolo .

