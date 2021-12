Canzoni, lavoro, festa e Resistenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il concerto al Festival di Spoleto del ‘64, ideato da Roberto Leydi, segnò un’epoca e l’inizio di quel movimento possente, spesso trascurato dai grandi media, che è il folk revival. Eredità diretta e pulsante di un altro mondo, non teca museale di supposte e mai esistite «età dell’oro». Bella Ciao, lo spettacolo e la canzone, hanno segnato più di un’era. Nel 2015 Riccardo Tesi riprese le redini di quello spettacolo dirompente, scandendone il mezzo secolo con una straordinaria operazione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il concerto al Festival di Spoleto del ‘64, ideato da Roberto Leydi, segnò un’epoca e l’inizio di quel movimento possente, spesso trascurato dai grandi media, che è il folk revival. Eredità diretta e pulsante di un altro mondo, non teca museale di supposte e mai esistite «età dell’oro». Bella Ciao, lo spettacolo e la canzone, hanno segnato più di un’era. Nel 2015 Riccardo Tesi riprese le redini di quello spettacolo dirompente, scandendone il mezzo secolo con una straordinaria operazione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

chiadegli : ?? a me pare che lei abbia una gran coda di paglia. Chi sostiene io apro, pensa che siamo in dittatura, oppone lavor… - IiIibetscrown : Qui in pullman post lavoro pensando a quanto sia stato bello Encanto, subito ne ho approfittato per proporre le can… - Dreamcast86 : Dopo Gigi d’Alessio, ci mancava che a lavoro quello metteva le canzoni natalizie di Michael Bublé. Io mi sparo!!! - hurricharry : Oggi nella radio del lavoro su dieci canzoni sette erano natalizie - Toni_ct_1 : RT @La_Ri71: Non mi innamoro. Dei libri Del mio lavoro Delle amiche Di certe canzoni Di te. Io non mi innamoro. Mi devasto. -