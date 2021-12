Canzoni, lavoro, festa e Resistenza (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il concerto al Festival di Spoleto del ‘64, ideato da Roberto Leydi, segnò un’epoca e l’inizio di quel movimento possente, spesso trascurato dai grandi media, che è il folk revival. Eredità diretta e pulsante di un altro mondo, non teca museale di supposte e mai esistite «età dell’oro». Bella Ciao, lo spettacolo e la canzone, hanno segnato più di un’era. Nel 2015 Riccardo Tesi riprese le redini di quello spettacolo dirompente, scandendone il mezzo secolo con una straordinaria operazione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il concerto al Festival di Spoleto del ‘64, ideato da Roberto Leydi, segnò un’epoca e l’inizio di quel movimento possente, spesso trascurato dai grandi media, che è il folk revival. Eredità diretta e pulsante di un altro mondo, non teca museale di supposte e mai esistite «età dell’oro». Bella Ciao, lo spettacolo e la canzone, hanno segnato più di un’era. Nel 2015 Riccardo Tesi riprese le redini di quello spettacolo dirompente, scandendone il mezzo secolo con una straordinaria operazione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

lil_bunnyJK : Stavo pensando di non svegliarmi presto per cercare di seguire un po' il concerto perché domani lavoro ma con le ca… - Sesione2002 : @miricordavilmar Bio: uomo di 30 anni, senza compagna, con lavoro precario, il sabato e la domenica sta avanti al b… - XrPtruth : @IlContiAndrea @NaliOfficial @claudoe @FQMagazineit @fattoquotidiano @WARNERMUSICIT Da dove spuntano fuori tutti qu… - sheeeranvoice : io ce l’ho ma lo usa mia madre per lavoro e quindi ho tutte le canzoni e artisti sballati dall’unica playlist che l… - roadxriver : devo trovare le metafore nelle canzoni e inviare il lavoro al prof. ora gli invio 'shout me out of the sky, you're my kryptonite' -