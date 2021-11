Cambiamenti climatici, qual è il ruolo della corrente circumpolare antartica e perché sarebbe in pericolo (Di martedì 30 novembre 2021) La corrente circumpolare antartica ha un ruolo insostituibile per la stabilità del nostro pianeta e per la regolazione del clima. Gli scienziati ne stanno studiando il funzionamento e la storia per capire il ruolo giocato dei Cambiamenti climatici e quali conseguenze potrebbe avere a livello globale. Che cos’è la corrente circumpolare antartica e perché è importante per la Terra La corrente circumpolare antartica è l’unica che si muove intorno all’intero globo. Circola a una profondità compresa tra i 2 km e i 4 km e raggiunge una larghezza di 2.000 km, perciò è responsabile del movimento della maggiore massa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 novembre 2021) Laha uninsostituibile per la stabilità del nostro pianeta e per la regolazione del clima. Gli scienziati ne stanno studiando il funzionamento e la storia per capire ilgiocato deii conseguenze potrebbe avere a livello globale. Che cos’è laè importante per la Terra Laè l’unica che si muove intorno all’intero globo. Circola a una profondità compresa tra i 2 km e i 4 km e raggiunge una larghezza di 2.000 km, perciò è responsabile del movimentomaggiore massa ...

Ultime Notizie dalla rete : Cambiamenti climatici Intelligenza artificiale: l'Unesco lancia il primo standard globale Questo è un mondo che si ritrova ad affrontare già diverse minacce, dai cambiamenti climatici all'inquinamento, dalla crisi economica a quella sociale, dalle disuguaglianze crescenti alle sempre ...

Milano: al via la nuova edizione di 'Scuola Forestami' All'indomani della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dopo gli ultimi eventi atmosferici estremi che si sono registrati anche nel nostro Paese, è necessario impegnarsi ad ogni ...

Cambiamenti climatici, alla Statale di Milano un master per imparare a farli comprendere Il Fatto Quotidiano Le città diventeranno hub di innovazione sostenibile È in atto una roadmap virtuosa europea, che passa dagli Stati per arrivare fino alle città per raggiungere le zero emissioni entro il 2050 ...

Juve contro il cambiamento climatico: anche le giovanili in prima linea Oggi le giovanili della Juventus hanno speso la mattinata in compagnia di Treedom. Obiettivo? Lotta al cambiamento climatico ...

