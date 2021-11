Calzavara Milano checkpoint | ' Basta stigma o non si riuscirà a battere Hiv'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 novembre 2021), 30 nov. (Adnkronos Salute) - “Oggi viviamo in un'epoca dove i progressi scientifici e i grandi traguardi conquistati dovrebbero contribuire a mettere un punto alla diffusione del virus dell'Hiv. Invece, il virus continua a diffondersi. Questo avviene soprattutto perché la discriminazione continua ad essere il più grande mostro scagliato contro le persone che vivono con l'Hiv. Loe la paura creano una situazione nella quale le persone non vogliono conoscere il proprio status sierologico. Finché non smantelliamo questo paradigma non riusciremo a sconfiggere il virus e arrivare all'obiettivo ‘zero infezioni al 2030'”. A parlare è Daniele, coordinatore dell'Associazione di pazientie tra i protagonisti del documentario di Michela Chimenti ‘...