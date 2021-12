Calcio: Serie A. Italiano 'Bella reazione, dimostrato maturità' (Di martedì 30 novembre 2021) Il tecnico della Fiorentina: "Quando vedo la classifica poi inciampiamo" FIRENZE - "Oggi penso che i ragazzi abbiano reagito bene alla sconfitta di Empoli e ad un risultato negativo. Stiamo reagendo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 novembre 2021) Il tecnico della Fiorentina: "Quando vedo la classifica poi inciampiamo" FIRENZE - "Oggi penso che i ragazzi abbiano reagito bene alla sconfitta di Empoli e ad un risultato negativo. Stiamo reagendo ...

Advertising

Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - Gazzetta_it : Juve, perché Dybala non ha ancora firmato il rinnovo di contratto - Gazzetta_it : Il molestatore di Greta prova a scusarsi: 'Non sto bene per quello che ho fatto' #Beccaglia #EmpoliFiorentina - elisitalaU : RT @Gazzetta_it: Gol! Vicenza - Benevento 0-2, rete di Lapadula G. (BEN) - Gazzetta_it : Gol! Reggina - Ascoli 1-2, rete di Sabiri A. (ASC) -