Calcio, Serie A: Atalanta e Fiorentina schiantano Venezia e Sampdoria. Pasalic e Vlahovic scatenati (Di martedì 30 novembre 2021) Gli anticipi di martedì 30 novembre, con Calcio d’inizio alle ore 18.30, relativi alla quindicesima giornata della Serie A 2021-2022 sono andati ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. Atalanta-Venezia 4-0 Al Gewiss Stadium di Bergamo, va in scena il “Mario Pasalic Show”. Il trequartista croato sfodera un’incredibile tripletta schiantando, insieme ai suoi compagni, la compagine lagunare, che non può nulla di fronte agli uomini di Gasperini. Di Teun Koopmeiners, infine, l’unico gol non realizzato dal giocatore classe 1995. La “Dea” con questi tre punti rafforza il suo quarto posto (31 punti), utile alla qualificazione Champions, avvicinandosi al treno di testa con ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) Gli anticipi di martedì 30 novembre, cond’inizio alle ore 18.30, relativi alla quindicesima giornata dellaA 2021-2022 sono andati ufficialmente in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in4-0 Al Gewiss Stadium di Bergamo, va in scena il “MarioShow”. Il trequartista croato sfodera un’incredibile tripletta schiantando, insieme ai suoi compagni, la compagine lagunare, che non può nulla di fronte agli uomini di Gasperini. Di Teun Koopmeiners, infine, l’unico gol non realizzato dal giocatore classe 1995. La “Dea” con questi tre punti rafforza il suo quarto posto (31 punti), utile alla qualificazione Champions, avvicinandosi al treno di testa con ...

Segna sempre Vlahovic: tris in rimonta della Fiorentina alla Samp

Atalanta e Fiorentina a valanga Il 4 - 0 è firmato dal solito Pasalic, autore di una prestazione sopra le righe nell'anticipo della 15ª giornata di serie A, al 68'. La Dea allunga sulla Roma, impegnata domani a Bologna, a caccia ...

Calcio, Serie A - Mourinho: "Mihajlovic è stato un esempio per la gente, è da ringraziare" Eurosport IT Fiorentina-Sampdoria 3-1: Callejon, Vlahovic e Sottil ribaltano l'iniziale vantaggio di Gabbiadini SERIE A - Succede tutto nel primo tempo al "Franchi". Sampdoria avanti al 15' su colpo di testa di Gabbiadini, ribaltato dagli acuti di Callejon ...

Atalanta e Fiorentina a valanga L'Atalanta domina e affonda il Venezia 4-0 al Gewiss Stadium. I ragazzi di Gasperini non lasciano scampo alla formazione ligure in un match completamente dominato. A sbloccare è ...

