Calcetto, come funziona con il nuovo decreto? Dal 6 dicembre green pass per spogliatoi (Di martedì 30 novembre 2021) La quarta ondata della pandemia di Covid-19 si sta abbattendo anche sul nostro Paese, tant’è che il Governo ha deciso di correre subito ai ripari introducendo il Super green pass e modificando alcune norme. Stando infatti a quanto spiegato da fonti di Governo al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo decreto, il green pass base sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Chiunque voglia organizzare una partita di Calcetto, dunque, dovrà munirsi del semplice green pass, che si può ottenere con il ciclo di vaccinazione, la guarigione dal Covid ed un tampone negativo nell’arco ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) La quarta ondata della pandemia di Covid-19 si sta abbattendo anche sul nostro Paese, tant’è che il Governo ha deciso di correre subito ai ripari introducendo il Supere modificando alcune norme. Stando infatti a quanto spiegato da fonti di Governo al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il, ilbase sarà obbligatorio dal 6anche per: alberghi,per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Chiunque voglia organizzare una partita di, dunque, dovrà munirsi del semplice, che si può ottenere con il ciclo di vaccinazione, la guarigione dal Covid ed un tampone negativo nell’arco ...

