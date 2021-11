Cabina regia Pnrr: nuovo summit di lavoro per rigenerazione urbana e rifiuti (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – rigenerazione urbana e rifiuti: sono questi i bandi in prossima scadenza per l’accesso alle risorse straordinarie dell’Europa nell’ambito del programma Pnrr che vedranno la partecipazione del Comune di Benevento. In un secondo momento verranno predisposti gli atti per l’accesso per i fondi per l’edilizia popolare. Questo il senso e la conclusione della riunione odierna del gruppo di lavoro che il sindaco Clemente Mastella ha convocato oggi e che ha già avviato nei giorni scorsi l’istruttoria necessaria per consentire di intercettare le risorse d finanziarie disponibili. Questa seconda riunione ha visto la partecipazione come peraltro è stato annunciato dallo stesso primo cittadino anche dei rappresentanti delle altre istituzioni locali, per cercare un percorso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –: sono questi i bandi in prossima scadenza per l’accesso alle risorse straordinarie dell’Europa nell’ambito del programmache vedranno la partecipazione del Comune di Benevento. In un secondo momento verranno predisposti gli atti per l’accesso per i fondi per l’edilizia popolare. Questo il senso e la conclusione della riunione odierna del gruppo diche il sindaco Clemente Mastella ha convocato oggi e che ha già avviato nei giorni scorsi l’istruttoria necessaria per consentire di intercettare le risorse d finanziarie disponibili. Questa seconda riunione ha visto la partecipazione come peraltro è stato annunciato dallo stesso primo cittadino anche dei rappresentanti delle altre istituzioni locali, per cercare un percorso ...

