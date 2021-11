Bus precipita dalla scarpata | almeno 10 morti e feriti Soccorsi al lavoro per raggiungere i superstiti

(Di martedì 30 novembre 2021) Sono 10 le vittime finora accertate dello spaventoso incidente che ha coinvolto un busto in una. Le notizie sono ancora poche ma a quanto si apprende il mezzo sarebbe uscito di strada su una curva mentre percorreva un tratto di superstrada. Sarebbero 7 i. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito. Difficili i, il bus èto in una gola profonda 300 metri. L’incidente si è verificato nel pomeriggio locale. Il dramma si è consumato in Perù, nella regione di Amazonas. Il veicolo, ha precisato l’emittente radio RPP Noticias di Lima, apparteneva alla compagnia ‘Cruz Hermanos’ e per ragioni ancora non conosciute si è rovesciato lungo una ripida discesa dell’autostrada Fernando Belaunde Terry, nella provincia di Bongará, uscendo di strada e finendo in ...

Sono almeno dieci le vittime di un terribile incidente avvenuto in Perù. Un minibus è precipitato in una scarpata nella regione di Amazonas mentre viaggiava fra le località di Chachapoyas e Moyobamba.