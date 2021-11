Advertising

orizzontescuola : Bonetti: “Assicurare il diritto all’istruzione sin dall’infanzia” -

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti Assicurare

Agenzia askanews

... Erika Stefani, la Ministra per le Pari Opportunità e la famiglia, Elena, la senatrice ... 'È indispensabile innanzituttopiena accessibilità e fruibilità dei servizi di accoglienza e ...È evidente l'urgenza di fare qualcosa di più perprevenzione, protezione e contrasto ... La Ministra Elenaquasi sola in aula durante la discussione sul tema Un altro segnale di poca ...Per la commissione parlamentare sui femminicidi, la risposta delle istituzioni «non è adeguata rispetto all’esigenza di interrompere le condotte violente». La ...“Un tavolo di soli uomini è un tavolo con un’idea in meno”, dice la ministra per il Sud Mara Carfagna durante il dibattito “No Women No Panel. Senza donne non se ne parla”, organizzato nell'ambito del ...