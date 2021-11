Bologna-Roma | Mourinho in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 30 novembre 2021) Grande attesa per ladi Josèin programma alle 16:00 di martedì 30 novembre alla vigilia di, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Entra nel vivo il turno infrasettimanale e i giallorossi cercano tre punti e la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Genoa e Torino. Potrete seguire lasui canali social del club giallorosso (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Il Bologna avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio almeno due giocatori della Roma: Perez e Reynolds piacciono ai rossoblù Il mercato non dorme mai e lo sa bene la Roma che nell'ultimo periodo ... Dopo la vittoria contro lo Spezia i rossoblù sono saliti a quota 21 punti in classifica: i prossimi due impegni contro Roma e Fiorentina diranno di più sulle reali ambizioni di questo Bologna.