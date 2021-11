Bologna-Roma | i bookie lanciano Mou | sempre a segno contro i rossoblù

(Di martedì 30 novembre 2021) Undici anni dopo l’ultima volta, ilritrova sulla propria strada Josè Mourinho, allenatoreil quale, in passato, ha rimediato solo sconfitte in serie A. Per i betting analyst di 888sport.it, anche nel match di mercoledì pomeriggio la, guidata dal tecnico portoghese, parte favorita per il successo in quota a 2,25il 3,10 dei padroni di casa. L’ipotesi pareggio sale invece a 3,65. Nonostante dopo il Napoli siano le due squadre ad aver mantenuto più volte la porta imbattuta, ivedono prevalere l’opzione Goal a 1,55 sul No Goal proposto a 2,38 mentre per il risultato finale in pole position c’è l’1-1 offerto a 7, seguito dall’1-2 a 8,50. Si gioca a 23 un successo per 3-2 a favore dei felsinei.

Advertising

giorgio_gori : Nella nuova classifica #ICityRank2021 sul livello di innovazione digitale delle città italiane, #Bergamo sale al 4°… - TuttoCorsi : Proponi #corsi? Per te l'offerta #BlackFriday sull'abbonamento Premium di - alexbyone1927 : Questo il meteo di domani nel corso della partita Bologna Roma Diciamo che ci si può stare - corgiallorosso : #BolognaRoma, #Mihajlovic: “Mou mi è stato molto vicino negli scorsi mesi. Roma squadra forte, spero in uno stadio… - sonoancoravivo : @GiordanoSepi @RemoContro1927 @roma_libera Belle le storie del calcio.... anche se ci sono cose che comprendo poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Roma

Commenta per primo Domani si giocae per l'ex Mihajlovic è pure l'opportunità di riabbracciare Mourinho. Ecco le parole del tecnico serbo sul collega in conferenza stampa Caratterialmente cosa ti accomuna a Mourinho? Lui ...Si profila unpiù coperto ma non ...La Roma riavrà il suo numero 7 per l'inizio del nuovo anno, in particolar modo per la partita di San Siro contro il Milan in programma per il 6 gennaio 2022. Il capitano salterà le sfide di Bologna, i ...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma parlando anche del problema delle troppe partite per alcuni ...