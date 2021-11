Bologna-Roma | bookie lanciano Mou | sempre a segno contro rossoblù

Leggi su footdata

(Di martedì 30 novembre 2021) Undici anni dopo l’ultima volta, ilritrova sulla propria strada Josè Mourinho, allenatoreil quale, in passato, ha rimediato solo sconfitte in serie A. Per i betting analyst di 888sport.it, anche nel match di mercoledì pomeriggio la, guidata dal tecnico portoghese, parte favorita per il successo in quota a 2,25il 3,10 dei padroni di casa. L’ipotesi pareggio sale invece a 3,65. Nonostante dopo il Napoli siano le due squadre ad aver mantenuto più volte la porta imbattuta, ivedono prevalere l’opzione Goal a 1,55 sul No Goal proposto a 2,38 mentre per il risultato finale in pole position c’è l’1-1 offerto a 7, seguito dall’1-2 a 8,50. Si gioca a 23 un successo per 3-2 a favore dei felsinei.