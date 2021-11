Blanca, è da record. Ma il passato la tormenta e Liguori le dà forfait (Di martedì 30 novembre 2021) La seconda puntata di Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta, conferma il grande successo della nuova serie Rai. E ottiene ancora il record di trasmissione più vista della serata. Blanca, da record Blanca, con l’episodio Fantasmi, ha inchiodato alla poltrona 5.377.000 spettatori pari al 24.08% di share, battendo anche questa volta il GF Vip che però è risalito la china rispetto alla settimana precedente quando la fiction lo aveva annientato in fatto di audience. Il reality di Signorini raggiunge 3.266.000 spettatori pari al 21.48%. Dunque, Maria Chiara Giannetta convince più che mai nei panni della consulente ipovedente della polizia, dai look coloratissimi e conturbanti come i mini dress aderenti. Accompagnata dal suo fedele Linneo, una tenerissima bulldog francese, sua guida nelle indagini e ... Leggi su dilei (Di martedì 30 novembre 2021) La seconda puntata di, la fiction con Maria Chiara Giannetta, conferma il grande successo della nuova serie Rai. E ottiene ancora ildi trasmissione più vista della serata., da, con l’episodio Fantasmi, ha inchiodato alla poltrona 5.377.000 spettatori pari al 24.08% di share, battendo anche questa volta il GF Vip che però è risalito la china rispetto alla settimana precedente quando la fiction lo aveva annientato in fatto di audience. Il reality di Signorini raggiunge 3.266.000 spettatori pari al 21.48%. Dunque, Maria Chiara Giannetta convince più che mai nei panni della consulente ipovedente della polizia, dai look coloratissimi e conturbanti come i mini dress aderenti. Accompagnata dal suo fedele Linneo, una tenerissima bulldog francese, sua guida nelle indagini e ...

