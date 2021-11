BioNTech: 'Ancora nessuna certezza, ma il vaccino potrebbe proteggerci dagli effetti gravi della variante Omicron' (Di martedì 30 novembre 2021) Bisogna proteggersi dalla quarta ondata, quella dei non vaccinati che nelle ultime settimane ha investito in pieno l'Europa approdando anche in Italia qualche giorno fa. La nuova variante Omicron del ... Leggi su globalist (Di martedì 30 novembre 2021) Bisogna proteggersi dalla quarta ondata, quella dei non vaccinati che nelle ultime settimane ha investito in pieno l'Europa approdando anche in Italia qualche giorno fa. La nuovadel ...

Advertising

albecop : @boanerges573 @LaBombetta76 @ImolaOggi @a_meluzzi Ancora? Manco sai che si scrive BioNTech e pretendi si spiegare agli altri? - Tag43_ita : La variante #Omicron è più o meno pericolosa della Delta? E buca o no i vaccini? La verità è che i dati sono ancora… - globalistIT : - ticinonews : BioNTech: “Ancora presto per sapere efficacia con Omikron” - Maveric35206161 : BioNTech ha iniziato a sviluppare il nuovo vaccino #COVID19 adattato (per la variante Omicron). Cioè non hanno anc… -