Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la speranza di un riavvicinamento grazie a Cecilia. Il gesto della sorella della showgirl argentina (Di martedì 30 novembre 2021) Cecilia Rodriguez. Continuano i rumors sull’allontanamento tra Belen e il compagno, Antonino Spinalbese. La sorella della showgirl argentina alimenta le speranze dei fan della coppia La relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sicuramente è nata sotto il segno della velocità. I due si sono conosciuti durante l’estate 2020 all’indomani della fine del matrimonio della L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 30 novembre 2021). Continuano i rumors sull’allontanamento trae il compagno,. Laalimenta le speranze dei fancoppia La relazione trasicuramente è nata sotto il segnovelocità. I due si sono conosciuti durante l’estate 2020 all’indomanifine del matrimonioL'articolo proviene da YesLife.it.

