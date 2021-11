Bayern Monaco-Barcellona di Champions a rischio porte chiuse: il motivo (Di martedì 30 novembre 2021) La Champions League è arrivata nella fase decisiva, è alta l’attesa per l’ultima partita della fase a gironi tra Bayern Monaco e Barcellona con i bluagrana costretti a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La partita potrebbe giocarsi a porte chiuse. C’è preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus, potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. Il rischio è giocare la partita di Champions League senza spettatori. Il Presidente della Baviera, Markus Söder è pronto a chiudere gli stadi: “se non dovesse accadere a livello federale lo faremo a livello locale”. Il Bayern potrebbe giocare le sue partite interne senza tifosi contro il Barcellona, il Maiz ed il Wolfsburg. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021) LaLeague è arrivata nella fase decisiva, è alta l’attesa per l’ultima partita della fase a gironi tracon i bluagrana costretti a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La partita potrebbe giocarsi a. C’è preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus, potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. Ilè giocare la partita diLeague senza spettatori. Il Presidente della Baviera, Markus Söder è pronto a chiudere gli stadi: “se non dovesse accadere a livello federale lo faremo a livello locale”. Ilpotrebbe giocare le sue partite interne senza tifosi contro il, il Maiz ed il Wolfsburg. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fanpage : La decisione durissima del Bayern Monaco contro i suoi calciatori non vaccinati. - CalcioWeb : #BayernBarcellona di Champions League potrebbe disputarsi a porte chiuse - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: A forte rischio la presenza del pubblic… - LeonardoLocat15 : RT @diecimeno_: ??Migliori squadre per xGA (goal attesi contro): 5 - Athletic Bilbao, 11.2 4 - Bayern Monaco, 10.2 3 - Atletico Madrid, 10.… - CMercatoNews : ?? Doppia beffa in casa #Juventus: possibile super scambio tra #Bayern e #Marsiglia -