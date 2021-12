Bayern Monaco-Barcellona di Champions a porte chiuse: il motivo (Di martedì 30 novembre 2021) La Champions League è arrivata nella fase decisiva, è alta l’attesa per l’ultima partita della fase a gironi tra Bayern Monaco e Barcellona con i bluagrana costretti a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La partita si giocherà a porte chiuse. C’è preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus, potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. La partita di Champions League si disputerà senza spettatori. Il Presidente della Baviera, Markus Söder è pronto a chiudere gli stadi: “se non dovesse accadere a livello federale lo faremo a livello locale”. Il Bayern dovrebbe giocare le sue partite interne senza tifosi contro il Barcellona, il Mainz ed il Wolfsburg. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 novembre 2021) LaLeague è arrivata nella fase decisiva, è alta l’attesa per l’ultima partita della fase a gironi tracon i bluagrana costretti a vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. La partita si giocherà a. C’è preoccupazione per l’aumento dei casi di Coronavirus, potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. La partita diLeague si disputerà senza spettatori. Il Presidente della Baviera, Markus Söder è pronto a chiudere gli stadi: “se non dovesse accadere a livello federale lo faremo a livello locale”. Ildovrebbe giocare le sue partite interne senza tifosi contro il, il Mainz ed il Wolfsburg. L'articolo CalcioWeb.

