“Basta ‘gatti vaganti’: guinzaglio e pettorina obbligatori”: la nuova legge in Australia (Di martedì 30 novembre 2021) A Freemantle, una città portuale che si trova vicino a Perth, in Australia, c’è una ‘grossa novità’. O almeno, una legge nuova di pacca votata dal consiglio: “I gatti non potranno vagare liberamente ma solo al guinzaglio“. Il consigliere Adin Lang ha parlato di “gatti vaganti” e della volontà di non vederli più bighellonare. La motivazione che ha spinto il consiglio ad approvare la legge sarebbe che i piccoli felini stanno diventando predatori: “La nostra legge si pone due obiettivi, quello di salvaguardare i nostri animali selvatici ma anche gli stessi felini dal pericolo di rimanere vittime di incidenti stradali”, le parole di Lang al Western Australia Today. Ricapitolando, i gatti dovranno indossare guinzaglio e pettorina. Non solo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) A Freemantle, una città portuale che si trova vicino a Perth, in, c’è una ‘grossa novità’. O almeno, unadi pacca votata dal consiglio: “I gatti non potranno vagare liberamente ma solo al“. Il consigliere Adin Lang ha parlato di “gatti vaganti” e della volontà di non vederli più bighellonare. La motivazione che ha spinto il consiglio ad approvare lasarebbe che i piccoli felini stanno diventando predatori: “La nostrasi pone due obiettivi, quello di salvaguardare i nostri animali selvatici ma anche gli stessi felini dal pericolo di rimanere vittime di incidenti stradali”, le parole di Lang al WesternToday. Ricapitolando, i gatti dovranno indossare. Non solo, ...

