Bari, sesso per curare il papillomavirus: ginecologo arrestato per violenza sessuale aggravata (Di martedì 30 novembre 2021) Sono in tutto quattro le presunte vittime, autrici di altrettante denunce/querele, che compaiono nell’ordinanza cautelare del gip del tribunale di Bari Angelo Salerno a carico di Giovanni Miniello: ginecologo di Bari, 68 anni, arrestato martedì dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale. Due delle denunce risalgono a ottobre 2019. I fatti contestati si riferirebbero in un caso a un mese prima e nell’altro ad otto mesi prima: entrambe erano in cura dallo specialista da alcuni anni. Il gip ha sottoposto Miniello agli arresti domiciliari mentre la richiesta della Procura era una misura cautelare in carcere. Bari, ginecologo arrestato per violenza sessuale Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 novembre 2021) Sono in tutto quattro le presunte vittime, autrici di altrettante denunce/querele, che compaiono nell’ordinanza cautelare del gip del tribunale diAngelo Salerno a carico di Giovanni Miniello:di, 68 anni,martedì dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria con l’accusa di. Due delle denunce risalgono a ottobre 2019. I fatti contestati si riferirebbero in un caso a un mese prima e nell’altro ad otto mesi prima: entrambe erano in cura dallo specialista da alcuni anni. Il gip ha sottoposto Miniello agli arresti domiciliari mentre la richiesta della Procura era una misura cautelare in carcere.perIl ...

