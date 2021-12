Bari, arrestato il ginecologo che proponeva sesso per curare le pazienti dal papilloma virus (Di martedì 30 novembre 2021) Rapporti sessuali per guarire dal papilloma virus. Questa la cura che il ginecologo barese Giovanni Miniello, 68 anni, avrebbe proposto alle pazienti che si rivolgevano al suo studio e che poi lo hanno denunciato. Protagonista di un’inchiesta de Le Iene, il medico è stato arrestato con l’accusa di violenza aggravata nei confronti di due donne alle quali avrebbe proposto di fare sesso con lui per curare il papilloma virus. In entrambi i casi, fra l’altro, Miniello avrebbe abusato della sua qualità di medico per palpeggiare le due giovani donne. I fatti per i quali il gip ha disposto gli arresti domiciliari risalgono al settembre 2019 e a giugno 2021. Dopo l’apertura dell’indagine conoscitiva da parte della Procura di ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) Rapporti sessuali per guarire dal. Questa la cura che ilbarese Giovanni Miniello, 68 anni, avrebbe proposto alleche si rivolgevano al suo studio e che poi lo hanno denunciato. Protagonista di un’inchiesta de Le Iene, il medico è statocon l’accusa di violenza aggravata nei confronti di due donne alle quali avrebbe proposto di farecon lui peril. In entrambi i casi, fra l’altro, Miniello avrebbe abusato della sua qualità di medico per palpeggiare le due giovani donne. I fatti per i quali il gip ha disposto gli arresti domiciliari risalgono al settembre 2019 e a giugno 2021. Dopo l’apertura dell’indagine conoscitiva da parte della Procura di ...

